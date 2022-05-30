30 мая 2022

В ЯНАО во время шторма затонул рефрижератор

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, река, кама, баржа
В реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства затопления выясняются.

«В городе Салехард 29.05.2022 в реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Вследствие этого Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что недалеко от села Мыс-Каменный затонул теплоход с баржей. На судне находились шесть человек экипажа, они успели эвакуироваться.

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В Салехарде (ЯНАО) во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства затопления выясняются. «В городе Салехард 29.05.2022 в реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Вследствие этого Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства. Ранее сообщалось, что недалеко от села Мыс-Каменный затонул теплоход с баржей. На судне находились шесть человек экипажа, они успели эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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