В реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства затопления выясняются.

«В городе Салехард 29.05.2022 в реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Вследствие этого Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что недалеко от села Мыс-Каменный затонул теплоход с баржей. На судне находились шесть человек экипажа, они успели эвакуироваться.