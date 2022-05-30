В Салехарде (ЯНАО) во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства затопления выясняются.
«В городе Салехард 29.05.2022 в реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Вследствие этого Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.
В Салехарде (ЯНАО) во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства затопления выясняются. «В городе Салехард 29.05.2022 в реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Вследствие этого Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства. Ранее сообщалось, что недалеко от села Мыс-Каменный затонул теплоход с баржей. На судне находились шесть человек экипажа, они успели эвакуироваться.