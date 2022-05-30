В ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса

На ремонт ледового дворца в Салехарде выделили 150 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дирекция капитального строительства ЯНАО не может найти подрядчика на капитальный ремонт ледового дворца в Салехарде. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по проектированию для составления технической документации на капитальный ремонт, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Ледовый дворец, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 54, в том числе благоустройство“. Начальная цена — 150 655 362 рублей. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в закупке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде уволили директора ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» Ирину Смолькину. В 2017 году ее из учреждения вывели в наручниках. Позже Смолькину и трех ее пособников признали виновными в коррупции.