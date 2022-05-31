Посол ЛНР заявил о взрыве на химкомбинате «Азот» в Северодонецке

На химзаводе в ЛНР произошел взрыв, сообщил посол в РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке (ЛНР) взорвалась емкость с химикатами. Об инциденте сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«На химкомбинате „Азот“ подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — написал Мирошник в Telegram.
На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение республик ЛНР и ДНР.
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