Жена Кадырова стала самой популярной «первой леди» в России

01 июня 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

На социальные сети Медни Кадыровой подписано более миллиона человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни стала самой популярной среди «первых леди» в российских регионах. На ее социальные сети подписано более миллиона человек, что в двенадцать раз превышает число фолловеров у других жен губернаторов. Такие данные приводит аналитическое агентство «Минченко консалтинг» в своем исследовании «Супруги руководителей субъектов РФ 2022». «Топ-5 супруг по числу подписчиков в социальных медиа. Кадырова Медни (Чеченская республика). Общее число подписчиков — более 1 100 000. За два года (2020-2022) число подписчиков выросло на 15,05%», — говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Количество подписчиков в социальных сетях остальных «первых леди» не превышает 100 000. Помимо Кадыровой в том-5 самых «популярных» жен губернаторов также вошли Каринэ Хабирова (супруга главы Башкирии) — 85 600 фолловеров, Анна Цивилева (жена главы Кемеровской области) — 36 800 фолловеров, Светлана Дрыга (жена губернатора Ивановской области) — 28 484 подписчика, и Елена Хасикова (супруга главы Калмыкии) — 13 224 фолловера. Аналитики «Минчеко консалтинг» пришли к выводу, что из 83 жен губернаторов только девять ведут социальные сети. Это приводит к высокой публичности: «первые леди» делятся моментами из своей жизни, при этом не всегда упоминают в публикациях мужей. Они часто сопровождают своих супругов в музеях и театрах, но при этом реже появляются на официальных мероприятиях. К типичным представителям «онлайн-активных» супруг исследователи «Минченко-консалтинг» отнесли жену губернатора Башкирии Каринэ Хабирову (Аветисян), которая регулярно выкладывает посты на различную тематику в своих соцсетях. В качестве примера «первой леди», которая благодаря соцсетям сократила социальную дистанцию с гражданами, аналитики приводят Анну Цивилеву. Исследователи «Минченко консалтинг» отмечают, что после начала специальной операции РФ на Украине активность жен губернаторов в соцсетях упала. Из-за этого несколько снизилась персональная публичность «первых леди» регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни стала самой популярной среди «первых леди» в российских регионах. На ее социальные сети подписано более миллиона человек, что в двенадцать раз превышает число фолловеров у других жен губернаторов. Такие данные приводит аналитическое агентство «Минченко консалтинг» в своем исследовании «Супруги руководителей субъектов РФ 2022». «Топ-5 супруг по числу подписчиков в социальных медиа. Кадырова Медни (Чеченская республика). Общее число подписчиков — более 1 100 000. За два года (2020-2022) число подписчиков выросло на 15,05%», — говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Количество подписчиков в социальных сетях остальных «первых леди» не превышает 100 000. Помимо Кадыровой в том-5 самых «популярных» жен губернаторов также вошли Каринэ Хабирова (супруга главы Башкирии) — 85 600 фолловеров, Анна Цивилева (жена главы Кемеровской области) — 36 800 фолловеров, Светлана Дрыга (жена губернатора Ивановской области) — 28 484 подписчика, и Елена Хасикова (супруга главы Калмыкии) — 13 224 фолловера. Аналитики «Минчеко консалтинг» пришли к выводу, что из 83 жен губернаторов только девять ведут социальные сети. Это приводит к высокой публичности: «первые леди» делятся моментами из своей жизни, при этом не всегда упоминают в публикациях мужей. Они часто сопровождают своих супругов в музеях и театрах, но при этом реже появляются на официальных мероприятиях. К типичным представителям «онлайн-активных» супруг исследователи «Минченко-консалтинг» отнесли жену губернатора Башкирии Каринэ Хабирову (Аветисян), которая регулярно выкладывает посты на различную тематику в своих соцсетях. В качестве примера «первой леди», которая благодаря соцсетям сократила социальную дистанцию с гражданами, аналитики приводят Анну Цивилеву. Исследователи «Минченко консалтинг» отмечают, что после начала специальной операции РФ на Украине активность жен губернаторов в соцсетях упала. Из-за этого несколько снизилась персональная публичность «первых леди» регионов.