Московский застройщик сорвал обещания, данные мэрии Екатеринбурга. Пострадает целый микрорайон

08 июня 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

«Эталон» осваивает Солнечный микрорайон с начала 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московская компания «Эталон», выкупившая землю на юге Екатеринбурга, нарушила два условия, на которых мэрия пустила ее в город. По данным URA.RU, девелопер не успел подготовить документы для заявки Екатеринбурга на федеральную программу «Стимул», по которой строятся дороги, а также до сих пор отправляет налоги в Санкт-Петербург, где находится головной офис. О том, что «Эталон» заходит в уральскую столицу, было объявлено 1 февраля. Застройщик выкупил незастроенные земельные активы у «Форум-групп» Олега Черепанова в микрорайоне Солнечном. «Тогда „Эталону“ были выдвинуты два основных условия. Первое — строительство школ и другой инфраструктуры, включая дороги. Второе — регистрация в Екатеринбурге самостоятельного юридического лица, чтобы налоги оставались в Екатеринбурге (это миллиарды рублей). Все с этим согласились. Но в результате „Эталон“ не подготовил свою часть документов для выделения федеральных денег на строительство дорог в Солнечном. Следующий этап распределения [средств между регионами] будет только в сентябре. Кроме того, так и не зарегистрировано юрлицо», — поделился источник агентства, знакомый с ситуацией. Новость по теме Московский девелопер застроит микрорайон на юге Екатеринбурга Его слова подтверждаются данными из открытых источников. Генеральным застройщиком Солнечного по-прежнему выступает ООО, учредитель которого — «Специализированный застройщик „Эталон-Екатеринбург“», зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Еще один собеседник URA.RU утверждает, что накопившиеся претензии стали поводом для жесткого разговора между чиновниками горадминистрации и одним из руководителей «Эталона» Андреем Ермишкиным, который в конце мая якобы прилетал в Екатеринбург из Москвы. В пресс-службу «Эталона» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В конце мая стало известно, что «Эталон» выкупает девелоперские проекты финской компании YIT, ушедшей из России. Земельный банк YIT включает шесть проектов в Свердловской области. Какие-то из них находятся на стадии проектирование, другие — на стадии строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Московская компания «Эталон», выкупившая землю на юге Екатеринбурга, нарушила два условия, на которых мэрия пустила ее в город. По данным URA.RU, девелопер не успел подготовить документы для заявки Екатеринбурга на федеральную программу «Стимул», по которой строятся дороги, а также до сих пор отправляет налоги в Санкт-Петербург, где находится головной офис. О том, что «Эталон» заходит в уральскую столицу, было объявлено 1 февраля. Застройщик выкупил незастроенные земельные активы у «Форум-групп» Олега Черепанова в микрорайоне Солнечном. «Тогда „Эталону“ были выдвинуты два основных условия. Первое — строительство школ и другой инфраструктуры, включая дороги. Второе — регистрация в Екатеринбурге самостоятельного юридического лица, чтобы налоги оставались в Екатеринбурге (это миллиарды рублей). Все с этим согласились. Но в результате „Эталон“ не подготовил свою часть документов для выделения федеральных денег на строительство дорог в Солнечном. Следующий этап распределения [средств между регионами] будет только в сентябре. Кроме того, так и не зарегистрировано юрлицо», — поделился источник агентства, знакомый с ситуацией. Его слова подтверждаются данными из открытых источников. Генеральным застройщиком Солнечного по-прежнему выступает ООО, учредитель которого — «Специализированный застройщик „Эталон-Екатеринбург“», зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Еще один собеседник URA.RU утверждает, что накопившиеся претензии стали поводом для жесткого разговора между чиновниками горадминистрации и одним из руководителей «Эталона» Андреем Ермишкиным, который в конце мая якобы прилетал в Екатеринбург из Москвы. В пресс-службу «Эталона» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В конце мая стало известно, что «Эталон» выкупает девелоперские проекты финской компании YIT, ушедшей из России. Земельный банк YIT включает шесть проектов в Свердловской области. Какие-то из них находятся на стадии проектирование, другие — на стадии строительства.