31 мая 2022

В Свердловской области лошадь затоптала человека копытами. Ее боится весь город. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Верхнеуральск. Челябинская область, лошадь, природа, конь, загон, конюшня, верховая езда, конная прогулка, сельское хозяйство, конная езда, выездка, выгон
Лошадь нападает на собак и прохожих Фото:

Жители Верхней Салды (Свердловская область) боятся агрессивной лошади, бросающейся на прохожих и собак. 29 мая животное напало на человека на улице Урицкого. Сбив его с ног, стала забивать копытами. Видео опубликовало сообщество «vSalde.ru» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта лошадь — крайне агрессивное животное, которое бросается абсолютно на всех. Животное каждый день находится без присмотра. Мы все находимся в страхе из-за нее», — рассказал житель корреспонденту URA.RU.

«На днях лошадь гнала собаку, пытаясь ее затоптать. В другой день пыталась затоптать женщину с собакой, им помог сосед, который отпугнул агрессивное животное. Теперь напала на человека, затоптав его копытами», — сообщил очевидец. По словам жителя, хозяина лошади вычислили, но ему нет никакого дела до своего животного. «Мы боимся выйти из дома, потому что это парнокопытное словно магнитом притягивается ко всем», — добавил житель.

Видео: «vSalde.ru», vk.com

Лошадь, затоптавшая человека
Фото:

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Жители Верхней Салды (Свердловская область) боятся агрессивной лошади, бросающейся на прохожих и собак. 29 мая животное напало на человека на улице Урицкого. Сбив его с ног, стала забивать копытами. Видео опубликовало сообщество «vSalde.ru» в соцсети «ВКонтакте». «Эта лошадь — крайне агрессивное животное, которое бросается абсолютно на всех. Животное каждый день находится без присмотра. Мы все находимся в страхе из-за нее», — рассказал житель корреспонденту URA.RU. «На днях лошадь гнала собаку, пытаясь ее затоптать. В другой день пыталась затоптать женщину с собакой, им помог сосед, который отпугнул агрессивное животное. Теперь напала на человека, затоптав его копытами», — сообщил очевидец. По словам жителя, хозяина лошади вычислили, но ему нет никакого дела до своего животного. «Мы боимся выйти из дома, потому что это парнокопытное словно магнитом притягивается ко всем», — добавил житель. Видео: «vSalde.ru», vk.com
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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