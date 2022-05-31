В Свердловской области лошадь затоптала человека копытами. Ее боится весь город. Видео

01 июня 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Лошадь нападает на собак и прохожих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Верхней Салды (Свердловская область) боятся агрессивной лошади, бросающейся на прохожих и собак. 29 мая животное напало на человека на улице Урицкого. Сбив его с ног, стала забивать копытами. Видео опубликовало сообщество «vSalde.ru» в соцсети «ВКонтакте». «Эта лошадь — крайне агрессивное животное, которое бросается абсолютно на всех. Животное каждый день находится без присмотра. Мы все находимся в страхе из-за нее», — рассказал житель корреспонденту URA.RU. «На днях лошадь гнала собаку, пытаясь ее затоптать. В другой день пыталась затоптать женщину с собакой, им помог сосед, который отпугнул агрессивное животное. Теперь напала на человека, затоптав его копытами», — сообщил очевидец. По словам жителя, хозяина лошади вычислили, но ему нет никакого дела до своего животного. «Мы боимся выйти из дома, потому что это парнокопытное словно магнитом притягивается ко всем», — добавил житель. Видео: «vSalde.ru», vk.com Лошадь, затоптавшая человека Фото: очевидец Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Верхней Салды (Свердловская область) боятся агрессивной лошади, бросающейся на прохожих и собак. 29 мая животное напало на человека на улице Урицкого. Сбив его с ног, стала забивать копытами. Видео опубликовало сообщество «vSalde.ru» в соцсети «ВКонтакте». «Эта лошадь — крайне агрессивное животное, которое бросается абсолютно на всех. Животное каждый день находится без присмотра. Мы все находимся в страхе из-за нее», — рассказал житель корреспонденту URA.RU. «На днях лошадь гнала собаку, пытаясь ее затоптать. В другой день пыталась затоптать женщину с собакой, им помог сосед, который отпугнул агрессивное животное. Теперь напала на человека, затоптав его копытами», — сообщил очевидец. По словам жителя, хозяина лошади вычислили, но ему нет никакого дела до своего животного. «Мы боимся выйти из дома, потому что это парнокопытное словно магнитом притягивается ко всем», — добавил житель. Видео: «vSalde.ru», vk.com