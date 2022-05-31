31 мая 2022
30 мая 2022

В Тюменской области начался урожай грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
В Тюменской области начался сезон грибов Фото:

В Тюменской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях.

«Сегодня занесло на Жемчужину Сибири. Прогулялись по лесу, проехать сложно — лужи глубокие и топкие, но результат прогулки порадовал», — написал местный житель в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию мешков с грибами.

В постах паблика другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. Андрей М. утверждает, что некоторые грибы уже пошли червивые. «Сегодня снова лес порадовал маслятами, и даже нашел подберезовики и один подосиновик. К сожалению, много подберезовиков уже червивые. Маслята в основным чистые, много маленьких, ну и переросших уже хватает. Ездил все также по Тобольскому тракту в сторону Кунчура», — говорится в сообщении пользователя.

Фото:
Фото:

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В Тюменской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях. «Сегодня занесло на Жемчужину Сибири. Прогулялись по лесу, проехать сложно — лужи глубокие и топкие, но результат прогулки порадовал», — написал местный житель в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию мешков с грибами. В постах паблика другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. Андрей М. утверждает, что некоторые грибы уже пошли червивые. «Сегодня снова лес порадовал маслятами, и даже нашел подберезовики и один подосиновик. К сожалению, много подберезовиков уже червивые. Маслята в основным чистые, много маленьких, ну и переросших уже хватает. Ездил все также по Тобольскому тракту в сторону Кунчура», — говорится в сообщении пользователя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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