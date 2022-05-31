В Тюменской области начался сезон грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Тюменской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях.

«Сегодня занесло на Жемчужину Сибири. Прогулялись по лесу, проехать сложно — лужи глубокие и топкие, но результат прогулки порадовал», — написал местный житель в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию мешков с грибами.

В постах паблика другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. Андрей М. утверждает, что некоторые грибы уже пошли червивые. «Сегодня снова лес порадовал маслятами, и даже нашел подберезовики и один подосиновик. К сожалению, много подберезовиков уже червивые. Маслята в основным чистые, много маленьких, ну и переросших уже хватает. Ездил все также по Тобольскому тракту в сторону Кунчура», — говорится в сообщении пользователя.

Фото: Антон Л. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Андрей М. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в «ВКонтакте»