Губернатор повысил прожиточный минимум в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.
С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:
на душу населения — 13 тысяч 076 рублей;
для трудоспособного населения — 14 тысяч 253 рубля;
Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит: