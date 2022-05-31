31 мая 2022

Губернатор повысил прожиточный минимум в Челябинской области

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер своим постановлением увеличил на 10% прожиточный минимум для челябинцев Фото:

Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:

  • на душу населения — 13 тысяч 076 рублей;
  • для трудоспособного населения — 14 тысяч 253 рубля;
  • для пенсионеров — 11 тысяч 245 рублей;
  • для детей — 13 тысяч 688 рублей.

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Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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