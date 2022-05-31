Губернатор повысил прожиточный минимум в Челябинской области

01 июня 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер своим постановлением увеличил на 10% прожиточный минимум для челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит: на душу населения — 13 тысяч 076 рублей;

для трудоспособного населения — 14 тысяч 253 рубля;

для пенсионеров — 11 тысяч 245 рублей;

для детей — 13 тысяч 688 рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Алексей Текслер повысил прожиточный минимум в Челябинской области. Соответствующее постановление начинает действовать с 1 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В соответствии с решением президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В том числе соцвыплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит: