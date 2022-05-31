В Челябинской области сменился главный налоговик (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области с 1 июня возглавил Александр Жеребцов. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ведомства. Экс-начальник регионального УФНС Михаил Бирюк будет руководить налоговой инспекцией в ХМАО.

«С сегодняшнего дня исполняет обязанности руководителя УФНС России по Челябинской области советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Александр Владимирович Жеребцов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФНС по региону.

Жеребцов родился 5 июля 1985 года в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) по специальности «Антикризисное управление», в 2008 году тот же вуз по специальности «Юриспруденция».

В налоговых органах работает с июля 2006 года в должностях специалиста 1 разряда, старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора. С августа 2009 года по февраль 2011 года замещал должность начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Удмуртской Республике. С марта 2011 года по февраль 2016 года возглавлял отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС Челябинской области, с марта 2016 года — отдел обеспечения процедур банкротства УФНС по Челябинской области. С сентября 2016 года по сентябрь 2018 года возглавлял инспекцию ФНС по Тракторозаводскому району Челябинска. С 5 сентября 2018 года заместитель руководителя управления ФНС по Челябинской области.

О перестановках в структурах ФНС стало известно URA.RU 30 мая. Отработавший два срока в Челябинской области Михаил Бирюк в порядке ротации переезжает в ХМАО-Югру. Прежний начальник окружной налоговой инспекции Ольга Литова перебралась на пост заместителя губернатора Югры.

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