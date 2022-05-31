Обещанные курганцам памятник Цою и фестиваль песни отменяются

Создание памятника Цою в Кургане отменяется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Создатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский подал на увольнение из Курганской филармонии и заявил об отмене запланированных мероприятий. Среди них были фестиваль авторской песни, концерт на стадионе и открытие памятника Цою на входе в ЦПКиО. Об этом в группе «Квартирник 45» соцсети «ВКонтакте» написал сам автор проекта.

«Жаль, не успел с местом Памяти Цоя, не получилось с интересным выпускным для школьников, не успел с фестивалем авторской песни и стадионным концертом. А что дальше? Вряд ли получится выдавать бесплатные концерты в таком количестве», — говорит автор проекта. От комментариев URA.RU Можельский отказался, сославшись на опубликованный пост.

Как сообщил URA.RU инсайдер, близкий к коллективу филармонии, уход Можельского стал для сотрудников неожиданностью, в том числе из-за уже запланированных проектов на лето, которые он курировал. Официальный комментарий руководство учреждения пообещало дать позже.

До этого URA.RU писало, что основателя проекта «Квартирник 45» Романа Можельского обвиняли в том, что на его выступлении в 2021 году собралось больше 50 человек. На тот момент в Кургане действовали требования, направленные на прекращение распространения коронавируса.