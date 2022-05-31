Наталья Котова проинспектировала открытие купального сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 1 июня, в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. В это году откроется три новых муниципальных пляжа, передает корреспондент URA.RU.

«В 2019 году муниципалитет столкнулся с тем, что горожанам негде было купаться, а на пляжах не было спасателей. Из-за этого происходило много несчастных случаев. Была поставлена задача организовать безопасный отдых для челябинцев на муниципальных пляжах», — заявила Котова во время инспекции пляжа «Белый парус».

Котова отметила, что в этом году в Челябинске мэрия организовала три новых муниципальных пляжа. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус». Эти места отдыха сделали в местах, где челябинцы предпочитают отдыхать.

По словам спасателей, помощь во время отдыха на пляжах требуется детям. Также нередко приходится спасать жителей, которые злоупотребляют спиртными напитками.

Вход на муниципальные пляжи абсолютно бесплатен. Всего в купальный сезон 2022 года в Челябинске заработало 9 разрешенных мест отдыха на воде. На всех территориях летнего отдыха проведена акарицидная обработка, завезен новый песок. Пляжи будут находиться под круглосуточной охраной.

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На все пляжи мэрия завезла новый песок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На новых пляжах для отдыхающих установлены навесы и тенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пляжи находятся под круглосуточной охраной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU