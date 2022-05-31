В ЯНАО откроется первый технический лицей

В лицее есть первый в России корпоративный класс «ЛУКОЙЛ» и «Лицей Академии Яндекса» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В корпусе Обдорской гимназии на улице Республики в Салехарде появится лицей. Такое имя выбрали ученики и родители после разделения корпусов гимназии на два учреждения, сообщает пресс-служба города.

«На базе Обдорской гимназии по улице Республики организуют лицей. С небольшим преимуществом, набрав 37,02% голосов, победило название „Лицей“. На втором месте — гимназия с 35,02% положительных оценок. С учетом пожелания горожан администрацией Салехарда решено переименовать корпус по улице Республики в „Лицей“», — говорится в сообщении.

Изменить название решили из-за того, что в образовательном учреждении дети будут углубленно изучать предметы естественнонаучного и технического направлений. Отмечается, что в лицее есть первый в России корпоративный класс «ЛУКОЙЛ» и «Лицей Академии Яндекса». Также там открыт центр цифрового образования «IT-куб».

«Детям помогут раскрыть потенциал и подготовиться к поступлению на технические и естественнонаучные факультеты. При реорганизации учреждений образовательные программы и структура сохранятся», — подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что салехардскую Обдорскую гимназию реорганизуют до следующего учебного года. На весь процесс администрация города выделила около 450 млн рублей.