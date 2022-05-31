Ельцин Центр часто подвергается критике известных людей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургском Ельцин Центре нужно создать музей предателей из политических элит. С таким предложением выступил политический философ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков в эфире своей авторской программы на телеканале «Спас».

«Нужно сделать экспозицию, посвященную предательству элит: выбрать из российской и мировой истории предателей и рассказать о них и последствиях, которые вызвало их предательство для их Родины. То есть сделать в Ельцин Центре музей предателей, музей пятой колонны. Мне кажется, это было бы очень поучительно», — сказал Александр Щипков.

Он предположил, что его слова могут вызвать негативную реакцию у оппонентов. «Предатели любят предавать Родину так, чтобы их за это не ругали, не журили, и чтобы им платили деньги из казны Родины, которую они предают. А народ чтобы их не смел никак порицать, а наоборот осыпал наградами, премиями и аплодировал», — добавил ведущий.

Ранее Ельцин Центр подвергся нападкам со стороны другого телеведущего — Владимира Соловьева. Он связал «ЛГБТ-танец», исполненный учениками екатеринбургского лицея, с соответствующей пропагандой, которую якобы проводит Ельцин Центр.