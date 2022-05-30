Журналист Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей за ЛГБТ-танец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «развратный ЛГБТ-танец» на глазах учащихся. Свое мнение и видео с выступления лицеистов журналист опубликовал в telegram-канале.

«Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у всех лицеистов. После этого „танцоров“ наградили за смелость. Это не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз „Ельцин-центра“, а школьникам ежегодно дают уроки толерантности. На уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь „непросвещенные люди“», — заявил Соловьев.

По словам телеведущего, уроки толерантности крайне негативно сказались на учащихся. «Какие семена — такие и всходы. 10-классники лицея устроили вульгарное выступление с ЛГБТ-душком на майском конкурсе танцев. Тут все: „тверк“, раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев. Вы спросите, как отреагировало на все это руководство лицея? Наградило „танцоров“ за смелость», — заявил телеведущий.

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале фотографии с ЛГБТ-выступления лицеистов Фото: telegram-канал «УРАЛLIVE»

Ранее Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. После чего журналисту стали отвечать известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину».