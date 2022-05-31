Скандальный пермский депутат отправился в Донбасс

Дмитрий Федоров поехал по своей воле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской гордумы от «Справедливой России» Дмитрий Федоров, который во время выборов 2021 года со скандалом вышел из «Единой России», в составе группы товарищей поехал на Донбасс. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Для меня любить и защищать Родину — это не просто слова. Я, как участник боевых действий, знаю цену мира! Я не могу оставаться в стороне от происходящих событий и поэтому мы с коллегами приняли единственно верное решение! Мы отправились на Донбасс!», — написал депутат.

URA.RU он пояснил, что решил своим личным примером показать, что такое настоящий патриотизм. В компании со своим товарищами Федоров везет на Донбасс гуманитарную помощь, посылки бойцам, письма военным от пермских школьников и подарки, в том числе более 1000 канцтоваров к 1 сентября. По его словам, все это будет доставлено прямо на передовую и передано из рук в руки.

В момент, когда с депутатом Федоровым общался корреспондент URA.RU, он в составе «миссии доброй воли» (так он назвал пермскую делегацию), переходил границу. После компания выдвигается в сторону Волновахи. Вместе с Федоровым на Донбасс поехали депутат ЗС Григорий Малинин, депутат гордумы Эдуард Мирзамухаметов. По словам Федорова, у него запланирована встреча с руководством Мариупольской области.

Дмитрий Федоров ранее представлял в пермской гордуме «Единую Россию» и даже возглавлял Свердловское отделение партии. Однако перед выборами 2021 года у него произошел конфликт с политическими администраторами. Он не попал в списки ЕР и ушел с поста руководителя местного отделения. В итоге он избрался при поддержке «Справедливой России».

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украину с 24 февраля. Ее главная задача — прекратить многолетний геноцид русских на Донбассе. Безусловным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам