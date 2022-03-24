Скандально ушедшим курганским депутатам ищут замену

Курганские единороссы ищут желающих стать кандидатами в гордуму Кургана, Шадринска и Катайска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские единороссы объявили прием документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в курганскую, шадринскую и катайскую городские думы, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Сформирован курганский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии. Прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании продлится до 29 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным регионального отделения «Единой России», в сентябре состоятся довыборы депутатов Курганской городской думы по одномандатным избирательным округам №1 и №6. Также в сентябре должны пройти довыборы депутатов Шадринской городской думы по одномандатным округам №11 и №18, депутата Катайской городской думы по одномандатному округу №4. Предварительное голосование ЕР пройдет с 23 по 29 мая в электронной форме. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы.

Ранее депутатом Курганской гордумы по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Источники из политических кругов называли настоящей причиной отставок скандал на выборах главы Кургана в июле 2021 года. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который в результате также сдал мандат.

Депутатом Шадринской гордумы по округу №18 был Валерий Мурзин. В октябре 2021 года его также лишили мандата по требованию прокуратуры из-за выявленных неточностей в декларации. Мурзин пытался обжаловать это решение в суде. Экс-депутат Шадринской гордумы по округу №11 Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.

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