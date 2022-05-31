Возле спорткомплекса жители распивали спиртное и скандалили с полицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске власти отказались возвращать летнюю зону отдыха в центре города возле спорткомплекса «Олимпия». Причиной стали регулярные дебоши отдыхающих и скандалы с полицией. Об этом URA.RU рассказали в администрации спортивного комплекса.

Каждое лето сотрудники учреждения стелили газон и устанавливали малые архитектурные формы возле спорткомплекса. «В прошлом году поступали обращения от жителей города. И даже было создано дополнительное патрулирование от сотрудников полиции — там распивали спиртные напитки и курили. Поэтому было решено не застилать траву», — сообщили корреспонденту URA.RU в спорткомплексе.

Вместо этого возле учреждения запланировали провести дополнительное благоустройство и установить декоративные конструкции с цветами. Также на территории «Олимпии» отремонтировали уличную спортивную площадку.

Этим летом зоны отдыха возле «Олимпии» не будет Фото: официальная страница спорткомплекса «Олимпия» в социальной сети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ выделило ХМАО деньги на строительство «умных» спортивных площадок. На их создание направят 52 млн рублей.