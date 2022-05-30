ХМАО получит из Москвы деньги на спортплощадки с Wi-Fi

Площадки появятся в Югорске и Березовском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ выделило для Югры деньги на строительство «умных» спортивных площадок. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«В наш регион поступило 52 млн рублей на создание, строительство по одной умной спортивной площадке в городе Югорск и Березовском районе», — указано в посте главы региона. Там также указано, что в общей сложности правительство РФ выделило порядка трех миллиардов рублей на все субъекты федерации. «Умная» спортивная площадка предполагает оборудование интернетом и доступом к сети Wi-fi.

Ранее URA.RU сообщало, что подобные спортивные объекты появятся и в других регионах УрФО. Свердловской области из федерального бюджета на это выделят 132 млн рублей.