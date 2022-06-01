Сенатор Цеков: референдум о присоединении ЛДНР будет в 2022 году

01 июня 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Референдум на Донбассе пройдет до конца года, считает Сергей Цеков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдумы о присоединении Луганской и Донецкой народных республик к России пройдут до конца 2022 года. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Референдумы о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года», — сказал Цеков. Его слова приводит РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении к России пройдет после выхода войск на конституционные границы республики, сообщает «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Референдумы о присоединении Луганской и Донецкой народных республик к России пройдут до конца 2022 года. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Референдумы о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года», — сказал Цеков. Его слова приводит РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении к России пройдет после выхода войск на конституционные границы республики, сообщает «Национальная служба новостей».