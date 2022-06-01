Силовики задержали предполагаемого убийцу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Березовского (Свердловская область), работающий охранником, перерезал горло бизнесмену, который пришел к нему в гости, но слишком часто выходил на улицу и нервировал хозяина. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Вечером 25 мая обвиняемый с помощью колюще-режущего предмета совершил убийство своего знакомого, 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что следователи проводят проверку инцидента.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убитый был бизнесменом, а подозревается в его смерти охранник одного из предприятий, живший недалеко от жертвы. Причиной убийства, по версии правоохранителей, стало то, что екатеринбуржец, пришедший в гости к будущему убийце, слишком часто выходил на улицу, тем самым нервируя хозяина.

На место происшествия вызвали скорую. У бизнесмена зафиксировали смерть от перерезанного горла.