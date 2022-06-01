Под Екатеринбургом перерезали горло бизнесмену. Силовики подозревают охранника

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Силовики задержали предполагаемого убийцу Фото:

Житель Березовского (Свердловская область), работающий охранником, перерезал горло бизнесмену, который пришел к нему в гости, но слишком часто выходил на улицу и нервировал хозяина. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Вечером 25 мая обвиняемый с помощью колюще-режущего предмета совершил убийство своего знакомого, 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что следователи проводят проверку инцидента.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убитый был бизнесменом, а подозревается в его смерти охранник одного из предприятий, живший недалеко от жертвы. Причиной убийства, по версии правоохранителей, стало то, что екатеринбуржец, пришедший в гости к будущему убийце, слишком часто выходил на улицу, тем самым нервируя хозяина.

На место происшествия вызвали скорую. У бизнесмена зафиксировали смерть от перерезанного горла.

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Житель Березовского (Свердловская область), работающий охранником, перерезал горло бизнесмену, который пришел к нему в гости, но слишком часто выходил на улицу и нервировал хозяина. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Вечером 25 мая обвиняемый с помощью колюще-режущего предмета совершил убийство своего знакомого, 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что следователи проводят проверку инцидента. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убитый был бизнесменом, а подозревается в его смерти охранник одного из предприятий, живший недалеко от жертвы. Причиной убийства, по версии правоохранителей, стало то, что екатеринбуржец, пришедший в гости к будущему убийце, слишком часто выходил на улицу, тем самым нервируя хозяина. На место происшествия вызвали скорую. У бизнесмена зафиксировали смерть от перерезанного горла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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