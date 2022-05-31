Власти ЯНАО назвали ключевое условие поддержки бизнесменов

За одну тонну хлеба предприятия получают 2 500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО выделили субсидии хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию. Об этом сообщается на сайте департамента агропромышленного комплекса округа.

«Девять городских хлебопекарных предприятий стали победителями регионального отбора и получат субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. На эти цели из федерального и окружного бюджетов направлено более 3,7 млн рублей. Главное условие предоставления господдержки — обязательство предприятий не повышать цены на продукцию», — говорится в сообщении.

Средства получили предприниматели из Лабытнанги, реализовавшие с начала года более 700 тонн хлебобулочных изделий, из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Губкинского, которые произвели свыше 830 тонн хлеба. За одну тонну произведенной продукции предприятиям начислят 2 500 рублей. Бизнесмены получат деньги в начале июня.

Ранее URA.RU сообщало, что пекарь из Уренгоя Ирина Лескова получила национальную премию «Бизнес-Успех». Женщина занимается производством хлеба с 1995 года.