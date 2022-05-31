Власти ЯНАО назвали ключевое условие поддержки бизнесменов

Власти ЯНАО выделили субсидии хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию. Об этом сообщается на сайте департамента агропромышленного комплекса округа.
«Девять городских хлебопекарных предприятий стали победителями регионального отбора и получат субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. На эти цели из федерального и окружного бюджетов направлено более 3,7 млн рублей. Главное условие предоставления господдержки — обязательство предприятий не повышать цены на продукцию», — говорится в сообщении.
Средства получили предприниматели из Лабытнанги, реализовавшие с начала года более 700 тонн хлебобулочных изделий, из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Губкинского, которые произвели свыше 830 тонн хлеба. За одну тонну произведенной продукции предприятиям начислят 2 500 рублей. Бизнесмены получат деньги в начале июня.
Ранее URA.RU сообщало, что пекарь из Уренгоя Ирина Лескова получила национальную премию «Бизнес-Успех». Женщина занимается производством хлеба с 1995 года.
Власти ЯНАО выделили субсидии хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию. Об этом сообщается на сайте департамента агропромышленного комплекса округа. «Девять городских хлебопекарных предприятий стали победителями регионального отбора и получат субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. На эти цели из федерального и окружного бюджетов направлено более 3,7 млн рублей. Главное условие предоставления господдержки — обязательство предприятий не повышать цены на продукцию», — говорится в сообщении. Средства получили предприниматели из Лабытнанги, реализовавшие с начала года более 700 тонн хлебобулочных изделий, из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Губкинского, которые произвели свыше 830 тонн хлеба. За одну тонну произведенной продукции предприятиям начислят 2 500 рублей. Бизнесмены получат деньги в начале июня. Ранее URA.RU сообщало, что пекарь из Уренгоя Ирина Лескова получила национальную премию «Бизнес-Успех». Женщина занимается производством хлеба с 1995 года.