Пермская оппозиция предложила Махонину ввести новые льготы

Ученики 5-9 классов тоже должны получать льготное питание, считают эсеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фракция партии «Справедливая Россия» в заксобрании Пермского края предложила ввести в регионе новые льготы для семей с детьми. Как сообщает на своей странице ВКонтакте руководитель реготделения партии, депутат заксобрания Вероника Куликова, Прикамье может себе позволить бесплатный проезд в транспорте и горячие обеды для школьников 5-9 классов.

«26 мая в ходе ежегодного доклада о результатах работы за предыдущий год губернатор Прикамья выразил готовность обсудить с нашей фракцией предложения «по дополнительной социальной поддержке жителей. Одним из них мы видим распространение льгот, которые предусмотрены сегодня для младших школьников (1-4 классы), на обучающихся 5-9 классов. Прежде всего, это касается проезда и питания школьников», — отмечает Куликова. По ее словам, «финансовые возможности для этого у Пермского края есть».

Она отмечает, что на горячие обеды для 144 тысяч младших школьников бюджет Пермского края ежегодно тратит 915 млн рублей (1,2 млрд дает Федерация). В средней школе учится 157 тысяч человек. И регион со своей стороны может себе позволить хотя бы предоставить им хотя бы 50%-ю скидку.

На бесплатный проезд порядка 61 тысячи учеников начальной школы в бюджете Перми предусмотрен 151 млн рублей. В 5-9 классе учится примерно столько же человек, 59,4 тысячи. Следовательно «дополнительные 150 млн. рублей в бюджете краевой столицы можно и нужно направить на эти цели», считает Куликова. Ранее она предлагала заморозить крупные инфраструктурные проекты региона и направить деньги на здравоохранение и образование.

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