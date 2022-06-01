В Кремле отказались доверять Зеленскому

01 июня 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не выполняет своих обещаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что тот не сдерживает свои обещания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствие напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания Зеленского покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. Минские соглашения канули в лету. Это позиция Зеленского, поэтому доверия к нему нет», — пояснил он во время конференц-колла. На фоне вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной защитить жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Украинская сторона неоднократно меняла планы по достигнутым с российскими властями договоренностям. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России о невступлении в НАТО, однако позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет делать этого. Позднее президент Украины заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские власти не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что тот не сдерживает свои обещания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствие напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания Зеленского покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. Минские соглашения канули в лету. Это позиция Зеленского, поэтому доверия к нему нет», — пояснил он во время конференц-колла. На фоне вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной защитить жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Украинская сторона неоднократно меняла планы по достигнутым с российскими властями договоренностям. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России о невступлении в НАТО, однако позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет делать этого. Позднее президент Украины заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.