Украина отказалась от данных России обещаний

Украина не собирается отказываться от вступления в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не будет менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — заявил Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда». Так он ответил на вопрос о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России. По его словам, Украина по сути согласилась на требования России о невступлении в НАТО.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.

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