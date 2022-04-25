Украина отказалась от данных России обещаний

Украина не будет менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — заявил Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда». Так он ответил на вопрос о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России. По его словам, Украина по сути согласилась на требования России о невступлении в НАТО.
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.
Украина не будет менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — заявил Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда». Так он ответил на вопрос о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО. Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России. По его словам, Украина по сути согласилась на требования России о невступлении в НАТО. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.