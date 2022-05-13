Зеленский окончательно отказался от обещаний по Крыму и Донбассу

13 мая 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отказался признавать независимость ДНР, ЛНР и Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народной республик. Свою позицию он обозначил в эфире итальянской передачи Porta a Porta. «Мы никогда не признаем Крым частью России. Крым — автономная республика в составе Украины», — заявил Зеленский. По его словам, Украина предлагала России отложить решение вопроса о принадлежности Крыма на 10 лет. Украинский президент также добавил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР 22 февраля, передает «Национальная служба новостей». В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ, сообщает телеканал 360. На фоне российской спецоперации на Украине Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России о невступлении в НАТО и признании Крыма российским. Однако позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народной республик. Свою позицию он обозначил в эфире итальянской передачи Porta a Porta. «Мы никогда не признаем Крым частью России. Крым — автономная республика в составе Украины», — заявил Зеленский. По его словам, Украина предлагала России отложить решение вопроса о принадлежности Крыма на 10 лет. Украинский президент также добавил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР 22 февраля, передает «Национальная служба новостей». В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ, сообщает телеканал 360. На фоне российской спецоперации на Украине Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев готов выполнить условия России о невступлении в НАТО и признании Крыма российским. Однако позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО.