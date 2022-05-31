Названа дата открытия центра отдыха с термобассейнами в Перми

На территории комплекса разместились несколько бассейнов, в том числе, открытый (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми 4 июня состоится официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA. Он расположился на территории Чернявского леса по адресу улица Встречная, 37. Общая площадь открытого бассейна превышает 260 кв метров, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Тенториум», которая является инвестором проекта.

«4 июня открывается первая очередь комплекса „Термы Тенториум“. Термальная зона обновленного комплекса включает три бассейна: большой уличный бассейн (264 кв. м.), крытый бассейн для плавания и аквааэробики (88 кв. м.), закрытый гидромассажный бассейн с добавлением минеральной воды (44 кв. м.) — самое большое джакузи в Пермском крае. А также уличную баню, две сауны, зал для релаксации, бювет с питьевой минеральной водой», — рассказали в «Тенториуме»

Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. Она будет включать в себя несколько видов бань: римские термы, египетский расул, хамам, китайские купели. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми настоями и отварами очищающих трав и лечебные грязевые ванны.