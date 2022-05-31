Власти ЯНАО выплатят по миллиону молодым бизнесменам

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО стартовала подача заявок на получение гранта в размере 1 млн рублей на развитие бизнеса. Получить выплату смогут молодые предприниматели в возрасте до 25 лет и социальные предприятия, сообщили в пресс-службе департамента экономики округа.

«Получатели господдержки будут определены по итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — написано в тексте пресс-релиза.

Полученные средства предприниматели смогут потратить на развитие своего дела: аренду или ремонт нежилого помещения, покупку или аренду оборудования, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья или расходных материалов.

Заявки можно подать на сайте РазвивайБизнес89.рф. От предполагаемых получателей грантов требуется наличие бизнеса, зарегистрированного в ЯНАО и прохождение профильных курсов по основам ведения предпринимательской деятельности.

Ранее URA.RU сообщало о том, что хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цену на свою продукцию выплатят субсидии. Девять городских пекарен были выбраны получателями субсидии в рамках регионального отбора.