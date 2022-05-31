Курганский завод ищет работников на зарплату от 90 000 рублей

Предприятие АО «ШААЗ» предлагает главному технологу заработную плату от 90 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский автоагрегатный завод в поисках главного технолога. Предприятие предлагает сотруднику заработную плату от 90 000 рублей. Об актуальных вакансиях недели сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«На АО „ШААЗ“ требуется главный технолог в промышленности. Заработная плата от 90 000 рублей», — говорится в вакансии. Также в список актуальных вакансий недели вошел водитель самосвала. Компания «Мастер» из села Кетово предлагает зарплату от 50 000 рублей. Водителю автобуса в ООО «Транссервис» обещают платить от 45 000 рублей. Предприятие «Алмет» из Катайского района готово платить водителю КамАЗа с прицепом от 40 000 рублей. ИП Ильтяков Дмитрий Владимирович ищет специалиста по закупкам на зарплату от 40 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что на бывшем заводе курганского сенатора массово набирают работников. Предприятию требуются начальники, слесари, наладчики и водители. Также курганские заводы ищут инженеров на зарплату от 60 000 рублей.