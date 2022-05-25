25 мая 2022

Курганские заводы ищут инженеров на зарплату от 60 000 рублей

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, печь, литейный цех, курганский арматурный завод, разливка металла, масса металла, ковш с металлом
Курганский машиностроительный завод предлагает инженеру-программисту зарплату от 60 000 рублей Фото:

Курганские предприятия в поисках инженеров с заработной платой от 60 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально».

«ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 60 000 рублей. АО „Русбурмаш“ (Звериноголовский муниципальный округ, село Труд и Знание) требуется инженер производственно-технического отдела. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в вакансиях.

В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел электрогазосварщик. Шадринский автоагрегатный завод предлагает заработную плату от 50 000 рублей. Наладчику станков и манипуляторов с программным обеспечением на заводе Кургандормаш готовы платить также от 50 000 рублей. На предприятии Курганприбор начальнику конструкторского бюро электроприводов обещают зарплату.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области определили заводы с самыми быстрорастущими зарплатами. Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей.

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Курганские предприятия в поисках инженеров с заработной платой от 60 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально». «ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 60 000 рублей. АО „Русбурмаш“ (Звериноголовский муниципальный округ, село Труд и Знание) требуется инженер производственно-технического отдела. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в вакансиях. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел электрогазосварщик. Шадринский автоагрегатный завод предлагает заработную плату от 50 000 рублей. Наладчику станков и манипуляторов с программным обеспечением на заводе Кургандормаш готовы платить также от 50 000 рублей. На предприятии Курганприбор начальнику конструкторского бюро электроприводов обещают зарплату. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области определили заводы с самыми быстрорастущими зарплатами. Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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