Курганские заводы ищут инженеров на зарплату от 60 000 рублей

26 мая 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Курганский машиностроительный завод предлагает инженеру-программисту зарплату от 60 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские предприятия в поисках инженеров с заработной платой от 60 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально». «ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 60 000 рублей. АО „Русбурмаш“ (Звериноголовский муниципальный округ, село Труд и Знание) требуется инженер производственно-технического отдела. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в вакансиях. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел электрогазосварщик. Шадринский автоагрегатный завод предлагает заработную плату от 50 000 рублей. Наладчику станков и манипуляторов с программным обеспечением на заводе Кургандормаш готовы платить также от 50 000 рублей. На предприятии Курганприбор начальнику конструкторского бюро электроприводов обещают зарплату. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области определили заводы с самыми быстрорастущими зарплатами. Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей.

Курганские предприятия в поисках инженеров с заработной платой от 60 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально». «ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 60 000 рублей. АО „Русбурмаш“ (Звериноголовский муниципальный округ, село Труд и Знание) требуется инженер производственно-технического отдела. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в вакансиях. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел электрогазосварщик. Шадринский автоагрегатный завод предлагает заработную плату от 50 000 рублей. Наладчику станков и манипуляторов с программным обеспечением на заводе Кургандормаш готовы платить также от 50 000 рублей. На предприятии Курганприбор начальнику конструкторского бюро электроприводов обещают зарплату. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области определили заводы с самыми быстрорастущими зарплатами. Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей.