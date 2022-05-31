На бывшем заводе курганского сенатора массово набирают работников

«Курганприбор» ищет инженеров, начальников, слесарей, наладчиков и водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На оборонном заводе «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, идет набор новых сотрудников. Предприятию требуются инженеры, начальники, слесари, наладчики и водители. Всего на сайте hh.ru опубликовано 90 актуальных вакансий.

«Требуется начальник отдела-главный конструктор направления энергетических установок. Заработная плата от 55 200 руб. Требование: высшее (техническое, конструкторское) образование. Опыт работы на инженерной руководящей должности не менее 5 лет», — говорится в вакансии.

Также на работу приглашают инженера-технолога по изготовлению сверхтвердых материалов и изделий, замначальника цеха по производству (механобработка). Заработная плата от 50 000 рублей. Начальнику бюро электроприводов предлагают зарплату до 52 800 рублей. Наладчику станков и манипуляторов с ПУ четвертого разряда — до 45 000 рублей. Слесарю-ремонтнику обещают платить до 37 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане определили предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места. Курганские заводы ищут инженеров на зарплату от 60 000 рублей.