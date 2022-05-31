Курганцу грозит колония за смерть сбитого на переходе подростка

Дело водителя, сбившего подростка насмерть на переходе, передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 19-летнему водителю KIA Spectra, сбившему насмерть подростка на пешеходном переходе, грозит лишение свободы до пяти лет. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Кургана, материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Заместителем прокурора г. Кургана утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя г. Кургана. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В марте 2022 года водитель KIA Spectra сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе по ул. Мостостроителей в районе остановки 7-я школа. Установлено, что автомобиль ехал со скоростью 109,7 км/ч при допустимой скорости — 40 км/ч. Пострадавший скончался на месте происшествия. Автотехническая экспертиза установила, что рулевое управление и рабочая тормозная система KIA на момент ДТП были исправны. Обвиняемый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью.