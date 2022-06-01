Свердловские власти урежут соцпомощь людям с инвалидностью

Участники круглого стола недовольны позицией регионального министра соцполитики Андрея Злоказова Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Областном центре реабилитации инвалидов состоялся круглый стол. Там выступили депутаты свердловского заксо, представители благотворительных организаций и родители особенных детей. Чиновники представили доклад о новом проекте. Программа урезает 24 вида социальных услуг. Об этом URA.RU сообщили в фонде «Я особенный». На круглом столе также присутствовал региональный министр по социальной политике Андрей Злоказов.

«В начале этого года родители детей-инвалидов Свердловской области увидели на сайте минсоцполитики новость о разработке трехуровневого стандарта в системе соцуслуг. Проект урезает 24 вида социальных услуг. Это значит, что многие виды услуг, которые сегодня оказываются по мере необходимости, будут предоставляться от двух до семи раз в год. Изменения коснутся всех людей с инвалидностью, живущих в Свердловской области: детей и пенсионеров, ликвидаторов ЧС, пострадавших во время стихийных действий и ветеранов», — рассказала президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

На круглом столе выступил региональный министр по социальной политике Андрей Злоказов. «Министр и чиновники перебивали выступающих и не хотели слышать родителей. Так, Андрей Злоказов несколько раз уклонялся от ответа на вопрос от мамы особенного ребенка Марины Степановой, о том, сократится ли количество услуг после принятия приказа. Злоказов про новый стандарт четких разъяснений не дал», — посетовала Хаитова.

Руководитель центра «Тактика» Ирина Воропаева отметила, что власти предлагают разделить ресурсы и технологии. «Будучи поставщиком соцуслуг, как я могу соблюдать технологию, если у меня нет ресурсов? Одна из услуг сегодня стоит 38,81 руб. В час я могу оказать три таких услуги. За 20 рабочих дней специалист, который оказывает эту услугу, может получить примерно 16 тысяч рублей в месяц. Около 40% нужно выдать на налоги. Остается чуть больше 11 тысяч рублей. Интересно, придет ли кто-то ко мне работать за такую зарплату», — пожаловалась она.

Сегодня стоимость одной социальной услуги в государственных центрах в десятки и сотни раз превышает стоимость тарифов, утвержденных для некоммерческих организаций. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минсоцполитики региона. На звонок корреспондента никто не ответил.

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