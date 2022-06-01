Власти проспорили полмиллиарда племяннику челябинского олигарха

Юрий Лейвиков может торжествовать судебную победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области проиграло судебный спор более чем на полмиллиарда рублей Юрию Лейвикову, племяннику челябинского олигарха Марка Лейвикова. Это следует из базы судебных дел. С Лейвикова пытались взыскать ущерб, понесенный по итогам невыгодной сделки возглавляемой им на тот момент правительственной Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ).

Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд последовательно отказали корпорации, требовавшей взыскать с Лейвикова 585 млн 098 тысяч рублей. После этого «ЮУ КЖСИ» обжаловала их в Арбитражный суд Уральского округа, но с запозданием.

«Последним днем подачи кассационной жалобы на указанный судебный акт является 16 мая 2022 года. рассматриваемая кассационная жалоба подана обществом „ЮУ КЖСИ“ почтовым отправлением лишь 18 мая. Принимая во внимание, что кассационная жалоба подана по истечении срока ее подачи и не содержит ходатайства о восстановлении названного срока, она подлежит возврату заявителю», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU).

Юрий Лейвиков возглавлял ЮУ КЖСИ с марта 2012 по декабрь 2014 года, а сделку по приобретению земли для строительства заключили в 2013 году. После того, как в Челябинской области сменился губернатор, ее признали невыгодной для компании. Министерство имущества региона области и корпорация подали в суд на бывшего директора и всех членов наблюдательного совета КЖСИ, требуя привлечь их к субсидиарной ответственности. Однако всем, кроме Лейвикова, удалось отбиться от претензий. Теперь это сумел сделать и Лейвиков, чей дядя давно живет в Австрии.

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