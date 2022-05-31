31 мая 2022

В День защиты детей пермские власти обработали парк химикатами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, парк энгельса, благоустройство парка
Парк закрыли для обработки от клещей Фото:

В Лысьве (Пермский край) власти города решили в День защиты детей провести акарицидную обработку территории парка. Жители возмущены выбором даты для обработки, свое негодование они выразили в социальных сетях.

Администрация Лысьвы сообщила, что 1 июня городской парк будет закрыт для посещения на время акарицидной обработки. «Просьба до обеда воздержаться от посещения территорий», — сообщили чиновники в официальной группе группа в соцсети «ВКонтакте».

Закрытие парка в праздничный день вызвало бурные обсуждения жителей. «В день защиты детей начали обработку детского парка. Ни раньше не позже», — возмущается местная жительница Ольга Клеменьтева. «Самое время, или только сегодня утром вспомнили, что там тоже гуляют», — удивляется подписчица Татьяна Каменских. «А почему так рано»? Вы бы еще в августе обработали», — негодует житель Марат Каримов.

В администрация Лысьвы на возмущение жителей ответили тем, что обработка занимает не так много времени. К обеду парк уже должен был открыться. Ранее URA.RU сообщало о планах властей на открытие суперпарка для любителей экстрима. Проекту парка присвоен особый статус.

Возмущается пермячка

Негодует жительница Лысьвы

Иронизирует местный житель

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В Лысьве (Пермский край) власти города решили в День защиты детей провести акарицидную обработку территории парка. Жители возмущены выбором даты для обработки, свое негодование они выразили в социальных сетях. Администрация Лысьвы сообщила, что 1 июня городской парк будет закрыт для посещения на время акарицидной обработки. «Просьба до обеда воздержаться от посещения территорий», — сообщили чиновники в официальной группе группа в соцсети «ВКонтакте». Закрытие парка в праздничный день вызвало бурные обсуждения жителей. «В день защиты детей начали обработку детского парка. Ни раньше не позже», — возмущается местная жительница Ольга Клеменьтева. «Самое время, или только сегодня утром вспомнили, что там тоже гуляют», — удивляется подписчица Татьяна Каменских. «А почему так рано»? Вы бы еще в августе обработали», — негодует житель Марат Каримов. В администрация Лысьвы на возмущение жителей ответили тем, что обработка занимает не так много времени. К обеду парк уже должен был открыться. Ранее URA.RU сообщало о планах властей на открытие суперпарка для любителей экстрима. Проекту парка присвоен особый статус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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