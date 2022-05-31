Парк закрыли для обработки от клещей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) власти города решили в День защиты детей провести акарицидную обработку территории парка. Жители возмущены выбором даты для обработки, свое негодование они выразили в социальных сетях.

Администрация Лысьвы сообщила, что 1 июня городской парк будет закрыт для посещения на время акарицидной обработки. «Просьба до обеда воздержаться от посещения территорий», — сообщили чиновники в официальной группе группа в соцсети «ВКонтакте».

Закрытие парка в праздничный день вызвало бурные обсуждения жителей. «В день защиты детей начали обработку детского парка. Ни раньше не позже», — возмущается местная жительница Ольга Клеменьтева. «Самое время, или только сегодня утром вспомнили, что там тоже гуляют», — удивляется подписчица Татьяна Каменских. «А почему так рано»? Вы бы еще в августе обработали», — негодует житель Марат Каримов.

В администрация Лысьвы на возмущение жителей ответили тем, что обработка занимает не так много времени. К обеду парк уже должен был открыться. Ранее URA.RU сообщало о планах властей на открытие суперпарка для любителей экстрима. Проекту парка присвоен особый статус.

Возмущается пермячка «Администрация города Лысьвы» во «ВКонтакте»

Негодует жительница Лысьвы «Администрация города Лысьвы» во «ВКонтакте»

Иронизирует местный житель «Администрация города Лысьвы» во «ВКонтакте»