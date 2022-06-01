Работники утверждают, что им не платят зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работники красноуфимского сельхозпредприятия (Свердловская область) подали заявку на проведение митинга в центре города из-за неполученных зарплат. Об этом URA.RU сообщили организаторы митинга. Ранее они объявляли голодовку. Источники URA.RU считают, что таким образом работники пытаются оказать влияние на силовиков.

«Цель — обратить внимание президента России Владимира Путина и Генерального прокурора Игоря Краснова на ситуацию с рейдерским захватом свердловского сельхозпредприятия ООО „Лотас“, работниками которого мы являемся. Мы уверены,что злоумышленники разоряют предприятие с помощью правоохранительных органов. Из-за рейдерского захвата мы,сотрудники ООО „Лотас“, не получаем зарплату», — рассказали URA.RU организаторы.

Инсайдеры URA.RU считают, что такими действиями работники пытаются надавить на правоохранительные органы. «Они [работники] хотят получать двойную зарплату. Им сейчас выплачивается ЗП от старого юридического лица. Это они умалчивают, хотят получать и с нового вторую зарплату», — такую версию выдвинули сразу несколько собеседников агентства.

Ранее работники «Лотоса» из-за невыплаченных зарплат объявляли голодовку. «В знак протеста для начала мы объявили голодовку. Не услышат, будем принимать и другие меры, нам терять нечего!» — заявляли рабочие. На ситуация обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На мой взгляд, проблема решаемая и будет решена в ближайшие дни. Оснований для голодовки нет. Предприятие надо сохранять. В этом со мной солидарны в администрации губернатора и министерстве сельского хозяйства», — говорила она.

Фото: читатель URA.RU

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