Рыбные консервы из ЯНАО полетят в космос

Космонавтам доставят рыбные консервы Салехардского комбината Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Консервы Салехардского комбината 3 июня отправятся в космос на корабле «Прогресс МС-20». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала в социальных сетях.

«Третьего июня рыбные консервы Салехардского комбината на корабле „Прогресс МС-20“ отправятся на космическую орбиту. Российским космонавтам доставят консервы „Сырок обжаренный в томатном соусе“, „Сырок в желе“ и „Пыжьян в желе“. Комбинат уже несколько лет сотрудничает с московским предприятием, которое поставляет продукцию для космических нужд», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые подобные консервы предприятие изготовило в 1931 году.