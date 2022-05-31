31 мая 2022

Рыбные консервы из ЯНАО полетят в космос

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Космонавтам доставят рыбные консервы Салехардского комбината Фото:

Консервы Салехардского комбината 3 июня отправятся в космос на корабле «Прогресс МС-20». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала в социальных сетях.

«Третьего июня рыбные консервы Салехардского комбината на корабле „Прогресс МС-20“ отправятся на космическую орбиту. Российским космонавтам доставят консервы „Сырок обжаренный в томатном соусе“, „Сырок в желе“ и „Пыжьян в желе“. Комбинат уже несколько лет сотрудничает с московским предприятием, которое поставляет продукцию для космических нужд», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые подобные консервы предприятие изготовило в 1931 году.

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Консервы Салехардского комбината 3 июня отправятся в космос на корабле «Прогресс МС-20». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала в социальных сетях. «Третьего июня рыбные консервы Салехардского комбината на корабле „Прогресс МС-20“ отправятся на космическую орбиту. Российским космонавтам доставят консервы „Сырок обжаренный в томатном соусе“, „Сырок в желе“ и „Пыжьян в желе“. Комбинат уже несколько лет сотрудничает с московским предприятием, которое поставляет продукцию для космических нужд», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский комбинат возобновил производство консервов из ерша. Первые подобные консервы предприятие изготовило в 1931 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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