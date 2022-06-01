Живущая в Италии пермячка рассказала о надоевшей местным Украине. Видео

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, досмотр, колонна, эвакуация, машины, пропускной пункт, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, патруль, беженцы, армия россии, комендатура, гуманитарная катастрофа
В Италии стали не рады беженцам из Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженка Перми Ксения, переехавшая в 90-е годы в Италию, рассказала об изменившемся отношении местного населения к украинским беженцам и спецоперации. В беседе с URA.RU она отметила, что в начале спецоперации итальянцы оказывали беженцам помощь и в знак солидарности с ними развешивали украинские флаги. Власти страны запрещали выступления российских артистов и проведение культурных мероприятий. Сейчас настроения в обществе изменились.

Многие итальянцы, по словам пермячки, поддерживают спецоперацию и Россию, но публично об этом не говорят. «Особенно первое время [после начала спецоперации], когда пошла агрессивная информация из СМИ, у нас [в Италии] появились украинские флаги. Сейчас их потихоньку снимают, я лично видела. К акциям украинских беженцев итальянцы относятся неоднозначно, многие просто смеются [над ними]. Большая часть людей рассуждает так: „У нас свои проблемы, а на нас еще навесили помощь украинским беженцам“», — рассказала Ксения.

Спецоперация на территории Украины, которую проводит российская армия, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она не преследует цель оккупировать территорию этой страны, а направлена на избавление жителей Донецкой и Луганской областей от многолетнего геноцида.

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Уроженка Перми Ксения, переехавшая в 90-е годы в Италию, рассказала об изменившемся отношении местного населения к украинским беженцам и спецоперации. В беседе с URA.RU она отметила, что в начале спецоперации итальянцы оказывали беженцам помощь и в знак солидарности с ними развешивали украинские флаги. Власти страны запрещали выступления российских артистов и проведение культурных мероприятий. Сейчас настроения в обществе изменились. Многие итальянцы, по словам пермячки, поддерживают спецоперацию и Россию, но публично об этом не говорят. «Особенно первое время [после начала спецоперации], когда пошла агрессивная информация из СМИ, у нас [в Италии] появились украинские флаги. Сейчас их потихоньку снимают, я лично видела. К акциям украинских беженцев итальянцы относятся неоднозначно, многие просто смеются [над ними]. Большая часть людей рассуждает так: „У нас свои проблемы, а на нас еще навесили помощь украинским беженцам“», — рассказала Ксения. Спецоперация на территории Украины, которую проводит российская армия, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она не преследует цель оккупировать территорию этой страны, а направлена на избавление жителей Донецкой и Луганской областей от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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