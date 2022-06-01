Военный эксперт Козин: новое оружие США опасно для Крыма и ЛДНР

01 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Реактивные системы залпового огня из США могут ударить по Донбассу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Две реактивных систем залпового огня (РСЗО) M31 GMLRS и М142 HIMARS, которые США планирует поставить на Украину, могут быть направлены на Крым и Донбасс, так как Киев не признает эти территории российскими. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. Ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину РСЗО. Управляемые ракетные системы способны в кратчайшие сроки нанести удар по России. В интервью телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реактивные системы Киев не намерен применять на территории России. «У системы М142 HIMARS дальность максимальной заявленной стрельбы — 300 км. У M31 GMLRS — 500 км. В интервью американским изданиям Джо Байден заявлял, что США не будет поставлять системы, которые могут достичь территории России, но не сказал, какие именно. Считаю, что эти заявления для нашей страны опасны, потому что ни Киев, ни США не признают Крым, как российскую территорию, а ДНР и ЛНР как самостоятельные государства. Это означает, что на практике они могут применить РСЗО против этих территорий. Киев может посчитать, что наносит удар в части своей страны, поэтому ситуация, сложная и тревожная», — объяснил Владимир Козин. Спикер добавил, что американские управляемые реактивные системы залпового огня могут достичь и границ России. «В американских СМИ появились утверждения, что поставляемые системы не будут использоваться на максимальных расстояниях в 300-500 км, а только на 80 км, но для РФ это не имеет значения. Если огонь будет вестись в непосредственной близости от российско-украинской границы, хоть, например, в 10 км на Украине, в оставшихся 70 км они могут достигать до военных и гражданских объектов РФ. И как мы проверим, полетят реактивные снаряды на 80 км или на 300 — 500 км? Ведь российских инспекторов Киев не собирается пускать на американские системы», — подчеркнул Козин. США и страны Запада начали увеличивать военную помощь после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, с целью — защитить жителей Донбасса. В Кремле заявляли, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. 1 июня стало известно, что США планирует передать Украине 11-тый пакет военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Две реактивных систем залпового огня (РСЗО) M31 GMLRS и М142 HIMARS, которые США планирует поставить на Украину, могут быть направлены на Крым и Донбасс, так как Киев не признает эти территории российскими. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. Ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину РСЗО. Управляемые ракетные системы способны в кратчайшие сроки нанести удар по России. В интервью телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реактивные системы Киев не намерен применять на территории России. «У системы М142 HIMARS дальность максимальной заявленной стрельбы — 300 км. У M31 GMLRS — 500 км. В интервью американским изданиям Джо Байден заявлял, что США не будет поставлять системы, которые могут достичь территории России, но не сказал, какие именно. Считаю, что эти заявления для нашей страны опасны, потому что ни Киев, ни США не признают Крым, как российскую территорию, а ДНР и ЛНР как самостоятельные государства. Это означает, что на практике они могут применить РСЗО против этих территорий. Киев может посчитать, что наносит удар в части своей страны, поэтому ситуация, сложная и тревожная», — объяснил Владимир Козин. Спикер добавил, что американские управляемые реактивные системы залпового огня могут достичь и границ России. «В американских СМИ появились утверждения, что поставляемые системы не будут использоваться на максимальных расстояниях в 300-500 км, а только на 80 км, но для РФ это не имеет значения. Если огонь будет вестись в непосредственной близости от российско-украинской границы, хоть, например, в 10 км на Украине, в оставшихся 70 км они могут достигать до военных и гражданских объектов РФ. И как мы проверим, полетят реактивные снаряды на 80 км или на 300 — 500 км? Ведь российских инспекторов Киев не собирается пускать на американские системы», — подчеркнул Козин. США и страны Запада начали увеличивать военную помощь после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, с целью — защитить жителей Донбасса. В Кремле заявляли, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. 1 июня стало известно, что США планирует передать Украине 11-тый пакет военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО).