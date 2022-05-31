WSJ: США передадут Украине ракеты, способные долететь до РФ

31 мая 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена согласилась поставить Украине мощнейшие ракеты, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину управляемую ракетную систему, способную нанести удар по России в кратчайшие сроки. Информацию об этом сообщили в американской газете Wall Street Journal. «Администрация [президента США Джо] Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль… РСЗО GMLRS примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», — написали авторы издания. Так, например, расстояние от украинского Харькова до российской границы равно 50 км, то есть 25 милям. В случае, если ВСУ разместят американскую РСЗО на территории города, ракета упадет на территории РФ. Ранее американский лидер Джо Байден отказался отправлять ракетные системы, способные нанести удар по территории России, на Украину. Однако до этого США активно оказывали военную помощь стране, поставляя оружие и боеприпасы во время специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В СМИ также сообщали, что некоторые официальные лица Белого дома обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Россией в случае передачи Киеву РСЗО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину управляемую ракетную систему, способную нанести удар по России в кратчайшие сроки. Информацию об этом сообщили в американской газете Wall Street Journal. «Администрация [президента США Джо] Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль… РСЗО GMLRS примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», — написали авторы издания. Так, например, расстояние от украинского Харькова до российской границы равно 50 км, то есть 25 милям. В случае, если ВСУ разместят американскую РСЗО на территории города, ракета упадет на территории РФ. Ранее американский лидер Джо Байден отказался отправлять ракетные системы, способные нанести удар по территории России, на Украину. Однако до этого США активно оказывали военную помощь стране, поставляя оружие и боеприпасы во время специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В СМИ также сообщали, что некоторые официальные лица Белого дома обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Россией в случае передачи Киеву РСЗО.