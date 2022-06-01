Собчак рассказала, что ее «заваливают» жалобами на «Уральские авиалинии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что читатели атакуют ее сообщениями о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не возвращает деньги за отмененные рейсы. Пост с жалобами она выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Бардак с возвратом у „Уральских авиалиний“ — тоже месяцами жучат людям деньги. Оба рейса, о которых идет речь, были связаны с Дубаем — один самолет оттуда должен был вылететь, другой — туда прилететь. Но рейсы отменены, и деньги за них пассажирам никто не возвращает», — написала Собчак. Пассажирам заявляют, что все операторы очень заняты, пишет журналистка.

«Предложка бомбит, люди возмущаются — уже десятки сообщений о похожих случаях», — добавила Собчак. Она отметила, что клиентам «Уральских авиалиний» не предоставляют точную информацию по срокам возврата.

URA.RU обратилось за комментарием в «Уральские авиалинии», где корреспонденту заявили, что в большинстве случаев возврат средства за билеты проходит в течение 30-45 дней и отметили, что задержки могут быть из-за большого количество заявок — в настоящий момент в работе находится порядка 30 000. «Более 35 тысяч обращений были уже обработаны специалистами, а средства полностью возвращены. Для получения денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов. Подробный алгоритм возврата есть на официальном сайте авиакомпании», — резюмировали в «Уральских авиалиниях».

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем всероссийской премии «Крылья России» имени Е.Е. Чибирева по итогам 2021 года. Также авиакомпания с начала июня запустит рейсы к крупнейшему озеру мира. При этом пассажиропоток «Уральских авиалиний» упал в апреле на 45% по сравнению с прошлым годом.

Ксения Собчак опубликовала пост о том, что клиентам авиакомпании не возвращают деньги Скрин: telegram-канал «Кровавая барыня»

Фото из telegram-канала Ксении Собчак

Фото из telegram-канала Ксении Собчак

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам