Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в апреле упал на 45%

В апреле пассажиропоток авиакомпании упал, по сравнению с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиропоток «Уральских авиалиний» упал в апреле на 45% по сравнению с прошлым годом. В апреле услугами авиакомпании воспользовались 334 тысячи человек. Об этом сообщают источники в авиации.

«В апреле 2022 года пассажиропоток авиакомпании „Уральские авиалинии“ оказался на 45% ниже, чем годом ранее, — 334 тыс. человек. При этом в марте падение было меньше — на 38%, до 370 тыс. человек», — пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на свои источники.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в целом упал на 30%, в сравнении с апрелем 2021 года. Другой уральский перевозчик, авиакомпания Utair, стал одним из лидеров по объему перевозок в РФ, отмечает издание. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались от комментариев.

Ранее екатеринбургский аэропорт Кольцово потерял 30% пассажиров относительно марта-апреля 2019 года. 67 работников аэропорта были сокращены из-за спада пассажиропотока. «В условиях снижения пассажиропотока аэропорт вынужден провести оптимизацию штата», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта.