На встрече 20 мая Владимир Путин (справа) указал губернатору на несостыковку в документах, но все равно обещал помочь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное правительство выделит Екатеринбургу на новые троллейбусы не 3,5 миллиарда рублей, о которых изначально у президента РФ Владимира Путина просили свердловские власти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, а миллиард. Но чтобы получить эту сумму в рамках нацпроекта «Чистый воздух», местным чиновникам необходимо изыскать еще 420 миллионов.

Как писало URA.RU, в ходе разговора в формате ВКС 20 мая Путин подловил Куйвашева на несостыковке. В предоставленных им документах говорилось, что регион вместе с федеральным кабмином готов закупить для Екатеринбурга троллейбусы на 3,5 млрд рублей на условиях софинансирования. Но при этом запросил у Москвы те же самые 3,5 млрд. «Где же здесь софинансирование?» — удивился президент, попросив дополнительно проработать вопрос.

«Видимо, на уровне мэрии произошла ошибка, которую при отправлении письма в столицу не заметили в областном правительстве», — объяснил собеседник в свердловском кабмине. По его словам, программа «Чистый воздух» предполагает, что федерация дает субсидию в размере 70%. А остальные 30% от общей суммы выделяет регион (в пропорции с городом 50 на 50).

«Поэтому существовало два варианта. Первый. Если исходить из того, что Свердловская область планировала потратить на закупку троллейбусов для Екатеринбурга 3,5 миллиарда, то федерация могла выделить 2,4 млрд. Остальное искал бы регион. Но нам уже дали понять, что [от Москвы] будет только миллиард. Таким образом, чтобы получить эти деньги, Свердловской области необходимы собственные 420 млн. Из них 210 млн — областные, 210 млн — городские», — объяснил математику инсайдер. Глава свердловского минтранса Василий Старков в разговоре с URA.RU лишь дал понять, что вопрос еще в проработке с Минпромторгом РФ.

Если исходить из того, что один современный троллейбус стоит порядка 30 миллионов рублей, на 1,4 млрд удалось бы приобрести более 40 машин. Сейчас в троллейбусном парке 230 единиц, и все они изношены.

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