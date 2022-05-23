Три просьбы Куйвашева к Путину остались за кадром. Их сумма — 2,5 млрд

24 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Будут ли удовлетворены просьбы Евгения Куйвашева, которые не озвучил президент, пока неясно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деньги на новые троллейбусы для Екатеринбурга — не единственная просьба, которую свердловские власти в лице губернатора Евгения Куйвашева направили президенту РФ Владимиру Путину перед встречей политиков 20 мая. Как сообщил источник URA.RU, за кадром видеоконференции остались как минимум еще три пожелания статусных свердловчан на сумму 2,5 миллиарда рублей. «Насколько я знаю, [у Путина] просили деньги на реконструкцию Каменного моста на ул. Малышева, благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ и набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов в Екатеринбурге. Чтобы что-то из этого можно было успеть к 300-летию города. Жаль, что Путин проговорил только про троллейбусы», — сказал источник агентства в региональном правительстве. В департаменте информполиитики на звонок корреспондента не ответили (он был сделан вечером 23 мая). Новость по теме Бюджет 300-летия Екатеринбурга урезали на 4 миллиарда. Из-за этого сорвался ремонт памятника Ленину Как писало URA.RU, в ходе разговора в формате ВКС 20 мая Путин дал понять Куйвашеву, что поддерживает его выдвижение на новый пятилетний срок (выборы пройдут в сентябре). А в конце беседы подловил визави на несостыковке. В документах, предоставленных Куйвашевым, говорилось, что регион вместе с федеральным кабмином готов закупить для Екатеринбурга троллейбусы на 3,5 млрд рублей на условиях софинансирования. Но при этом запросил у Москвы те же самые 3,5 млрд. «Где же здесь софинансирование?» — удивился президент, попросив дополнительно проработать вопрос.

Деньги на новые троллейбусы для Екатеринбурга — не единственная просьба, которую свердловские власти в лице губернатора Евгения Куйвашева направили президенту РФ Владимиру Путину перед встречей политиков 20 мая. Как сообщил источник URA.RU, за кадром видеоконференции остались как минимум еще три пожелания статусных свердловчан на сумму 2,5 миллиарда рублей. «Насколько я знаю, [у Путина] просили деньги на реконструкцию Каменного моста на ул. Малышева, благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ и набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов в Екатеринбурге. Чтобы что-то из этого можно было успеть к 300-летию города. Жаль, что Путин проговорил только про троллейбусы», — сказал источник агентства в региональном правительстве. В департаменте информполиитики на звонок корреспондента не ответили (он был сделан вечером 23 мая). Как писало URA.RU, в ходе разговора в формате ВКС 20 мая Путин дал понять Куйвашеву, что поддерживает его выдвижение на новый пятилетний срок (выборы пройдут в сентябре). А в конце беседы подловил визави на несостыковке. В документах, предоставленных Куйвашевым, говорилось, что регион вместе с федеральным кабмином готов закупить для Екатеринбурга троллейбусы на 3,5 млрд рублей на условиях софинансирования. Но при этом запросил у Москвы те же самые 3,5 млрд. «Где же здесь софинансирование?» — удивился президент, попросив дополнительно проработать вопрос.