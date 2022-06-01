CDS признал невыплату Россией 1,9 миллиона долларов по евробондам

02 июня 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Регулятор страховок от дефолта признал невыплату РФ 1,9 долларов по евробондам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Об этом говорится в релизе комитета, который опубликован на сайте ассоциации. «Было признано, что Россия нарушила условия облигации после того, как не выплатила проценты в размере 1,9 миллиона долларов и вызвала страховую выплату, которая потенциально может стоить миллиарды долларов. Комитет по кредитным деривативам заявил, что по кредитно-дефолтным свопам произошел случай „неуплаты“, поскольку Россия не включила дополнительные проценты в просроченный платеж по облигациям, произведенный в начале прошлого месяца», — такое решение было выложено на сайте ассоциации 1 июня. Согласно данным CDS, в середине мая держатели евробондов «Россия-2022» сообщили о дефолте и потребовали выплатит 1,9 млн долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска. Срок погашения бондов наступил 4 апреля, при этом выплата основной суммы долга и процентов была произведена спустя месяц — 2 мая. Условия выпуска предполагают начисление процентов до тех пор, пока изначальный долг не будет погашен. Вот эти проценты в размере 1,9 млн долларов Россия должна дополнительно выплатить инвесторам, в связи с чем CDS 19 мая зафиксировал «событие неуплаты». Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Об этом говорится в релизе комитета, который опубликован на сайте ассоциации. «Было признано, что Россия нарушила условия облигации после того, как не выплатила проценты в размере 1,9 миллиона долларов и вызвала страховую выплату, которая потенциально может стоить миллиарды долларов. Комитет по кредитным деривативам заявил, что по кредитно-дефолтным свопам произошел случай „неуплаты“, поскольку Россия не включила дополнительные проценты в просроченный платеж по облигациям, произведенный в начале прошлого месяца», — такое решение было выложено на сайте ассоциации 1 июня. Согласно данным CDS, в середине мая держатели евробондов «Россия-2022» сообщили о дефолте и потребовали выплатит 1,9 млн долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска. Срок погашения бондов наступил 4 апреля, при этом выплата основной суммы долга и процентов была произведена спустя месяц — 2 мая. Условия выпуска предполагают начисление процентов до тех пор, пока изначальный долг не будет погашен. Вот эти проценты в размере 1,9 млн долларов Россия должна дополнительно выплатить инвесторам, в связи с чем CDS 19 мая зафиксировал «событие неуплаты». Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы.