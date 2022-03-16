Путин заявил о дефолте, который Запад объявил сам себе

16 марта 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Запад сам себе объявил дефолт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов. «США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы — теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава государства Владимир Путин считает, что Россия проявляет уважение к праву собственности, в отличие от западных стран. Он подчеркнул, что россияне теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров, когда не выполнил обязательства перед своими работниками. Сейчас Россия ждет от США ответа после передачи им «платежки» по выплате госдолга из заблокированных валютных счетов за границей. Так глава Минфина России Антон Силуанов высказался о возможности объявления технического дефолта в РФ. Он отметил, что США должны ответить, возможно ли сделать такие расчеты с российских валютных счетов. По его мнению, действия Запада привели к тому, что валютный счет РФ заблокировали. Глава Минфина отметил, что дефолт означает неспособность выполнить свои обязательства, а у России есть деньги на валютных счетах и возможность платить в рублевых расчетах. Сообщалось, что Россия перед проведением спецоперации на Украине увеличила вложения в госдолг США. РФ в январе нарастила вложения на 593 миллионов долларов. Россия вложила в казначейские обязательства Минфина США до 4,503 млрд долларов. Американское издание Bloomberg предсказало начало в России дефолта в иностранной валюте из-за долга.