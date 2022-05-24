США добиваются технического дефолта в России

25 мая 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

США не собираются продлевать лицензию РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг, заявило Министерство финансов США. Таким образом, Америка намеренно подталкивают Россию к дефолту, так как долг у Москвы перед США все же остается. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск — прим. URA.RU)», — говорится на сайте Министерства финансов США. Таким образом, держатели российских суверенных облигаций лишатся права получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Ранее на Bloomberg вышла статья, в которой говорилось о том, что Америка намерена полностью заблокировать России возможность рассчитываться перед американскими держателями облигаций по своему суверенному долгу после истечения срока документов. Это объясняется тем, что таким образом администрация Байдена пытается приблизить Москву к дефолту. Тем не менее, России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая. Если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт.

США отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг, заявило Министерство финансов США. Таким образом, Америка намеренно подталкивают Россию к дефолту, так как долг у Москвы перед США все же остается. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск — прим. URA.RU)», — говорится на сайте Министерства финансов США. Таким образом, держатели российских суверенных облигаций лишатся права получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Ранее на Bloomberg вышла статья, в которой говорилось о том, что Америка намерена полностью заблокировать России возможность рассчитываться перед американскими держателями облигаций по своему суверенному долгу после истечения срока документов. Это объясняется тем, что таким образом администрация Байдена пытается приблизить Москву к дефолту. Тем не менее, России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая. Если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт.