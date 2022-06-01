Пермский край планирует наращивать товарооборот с Азербайджаном

Махонин: Пермский край готов делиться опытом, а также участвовать в реализации проектов совместно с Азербайджаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев. Делегация региона во главе с губернатором посетила Республику с деловым визитом.

«Мы видим перспективы для наращивания товарооборота, поэтому заинтересованы в сотрудничестве на постоянной основе. С этой целью прошлой осенью делегация Прикамья посетила Республику с бизнес-миссией», — передает пресс-служба правительства Пермского края слова Махонина в сообщении на сайте.

Губернатор Пермского края отметил, что «Азербайджан входит в число государств, развитие внешнеэкономических связей с которыми для Пермского края являются приоритетным». Согласно имеющимся данным, в 2021 году объем товарооборота с Азербайджаном превысил 44 миллиона долларов. Регион поставляет предприятиям государства целлюлозно-бумажные изделия и древесину, химпродукцию, каучук и минералы.

Сфера промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий — были названы перспективными направлениями партнерства. Шахин Мустафаев отметил, что «опыт Пермского края по ряду направлений может быть интересен для компаний его государства, он будет изучен».

Стороны договорились проработать вопросы о партнерстве и возможности заключения соглашения. Дмитрий Махонин пригласил делегацию Азербайджана посетить Прикамье с ответным визитом для продолжения диалога.

О том, что губернатор Махонин второй раз за месяц летит за границу, URA.RU писало ранее. Визит в Азербайджан намечен на три дня, с 1 по 3 июня.