Губернатор Махонин второй раз за месяц улетит за границу

Дмитрий Махонин уезжает на три дня в Баку
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на этой неделе посетит Азербайджан. Визит намечен на три дня, с 1 по 3 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации главы региона.
«С 1 по 3 июня делегация Пермского края будет принимать участие в выставке „Нефть. Газ. Химия“. Плюс запланированы переговоры с рядом официальных лиц», — отметил источник.
В середине мая пермская делегация посещала Узбекистан. Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью, провел встречу с послом РФ в Узбекистане. А пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». Ранее URA.RU сообщало, что в Турции может появиться представительство Пермского края.
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