Губернатор Махонин второй раз за месяц улетит за границу

30 мая 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин уезжает на три дня в Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на этой неделе посетит Азербайджан. Визит намечен на три дня, с 1 по 3 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации главы региона. «С 1 по 3 июня делегация Пермского края будет принимать участие в выставке „Нефть. Газ. Химия“. Плюс запланированы переговоры с рядом официальных лиц», — отметил источник. В середине мая пермская делегация посещала Узбекистан. Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью, провел встречу с послом РФ в Узбекистане. А пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». Ранее URA.RU сообщало, что в Турции может появиться представительство Пермского края.

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на этой неделе посетит Азербайджан. Визит намечен на три дня, с 1 по 3 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации главы региона. «С 1 по 3 июня делегация Пермского края будет принимать участие в выставке „Нефть. Газ. Химия“. Плюс запланированы переговоры с рядом официальных лиц», — отметил источник. В середине мая пермская делегация посещала Узбекистан. Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью, провел встречу с послом РФ в Узбекистане. А пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». Ранее URA.RU сообщало, что в Турции может появиться представительство Пермского края.