29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Губернатор Махонин второй раз за месяц улетит за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин уезжает на три дня в Баку Фото:

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на этой неделе посетит Азербайджан. Визит намечен на три дня, с 1 по 3 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации главы региона.

«С 1 по 3 июня делегация Пермского края будет принимать участие в выставке „Нефть. Газ. Химия“. Плюс запланированы переговоры с рядом официальных лиц», — отметил источник.

В середине мая пермская делегация посещала Узбекистан. Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью, провел встречу с послом РФ в Узбекистане. А пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». Ранее URA.RU сообщало, что в Турции может появиться представительство Пермского края.

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Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на этой неделе посетит Азербайджан. Визит намечен на три дня, с 1 по 3 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации главы региона. «С 1 по 3 июня делегация Пермского края будет принимать участие в выставке „Нефть. Газ. Химия“. Плюс запланированы переговоры с рядом официальных лиц», — отметил источник. В середине мая пермская делегация посещала Узбекистан. Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью, провел встречу с послом РФ в Узбекистане. А пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». Ранее URA.RU сообщало, что в Турции может появиться представительство Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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