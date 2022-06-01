Дожди и похолодание ожидают Челябинскую область в выходные

Летняя погода продержалась в Челябинске три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дожди и понижение температуры ожидаются в Челябинской области в ближайшие выходные. Так, по прогнозам синоптиков, 4 июня весь день будет идти дождь.

«В субботу днем будет от +16 до+21, ночью от + 7 до +12, вероятность осадков — 87%. Пройдут дожди, местами сильные, грозы», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра России, в воскресенье днем в Челябинской области ожидается +16, без осадков, ночью +9. В понедельник и вторник в регионе сохранится дождливая погода с дневной температурой +18 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое начало лета с туманами в Челябинской области. Однако уже днем 3 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 15 метров.