03 июня 2022
02 июня 2022

Жители ЯНАО жалуются на черную воду из кранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Жители нескольких улиц Ноябрьска жалуются на качество воды Фото:

Жители Ноябрьска массово жалуются на то, что вода, которая течет из кранов в домах, ненадлежащего качества. Об этом пишут горожане в группе социальной сети VK «Злой Ноябрянин».

«В одном из домов на улице Изыскателей с утра и горячая и холодная вода течет не просто ржавая, а черная! Нельзя ни постирать, ни помыться», — пишут возмущенные жители города.

В комментариях горожане поддерживают автора поста. Жители улиц Дзержинского, Мира Магистральной, Ленина и 40 лет Победы так же жалуются на плохое качество воды. Однако, не все ноябряне поддерживают возмущение. Часть горожан пишут о чистой воде, а другие рассказывают, что в подъездах висело объявление, предупреждающее о временном ухудшении воды.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Салехарда и Надыма жаловались на качество воды из крана. По словам ямальцев, вода была черная, с запахом мазута и с черными сгустками.

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Жители Ноябрьска массово жалуются на то, что вода, которая течет из кранов в домах, ненадлежащего качества. Об этом пишут горожане в группе социальной сети VK «Злой Ноябрянин». «В одном из домов на улице Изыскателей с утра и горячая и холодная вода течет не просто ржавая, а черная! Нельзя ни постирать, ни помыться», — пишут возмущенные жители города. В комментариях горожане поддерживают автора поста. Жители улиц Дзержинского, Мира Магистральной, Ленина и 40 лет Победы так же жалуются на плохое качество воды. Однако, не все ноябряне поддерживают возмущение. Часть горожан пишут о чистой воде, а другие рассказывают, что в подъездах висело объявление, предупреждающее о временном ухудшении воды. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Салехарда и Надыма жаловались на качество воды из крана. По словам ямальцев, вода была черная, с запахом мазута и с черными сгустками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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