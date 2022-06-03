Жители ЯНАО жалуются на черную воду из кранов

Жители нескольких улиц Ноябрьска жалуются на качество воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ноябрьска массово жалуются на то, что вода, которая течет из кранов в домах, ненадлежащего качества. Об этом пишут горожане в группе социальной сети VK «Злой Ноябрянин».

«В одном из домов на улице Изыскателей с утра и горячая и холодная вода течет не просто ржавая, а черная! Нельзя ни постирать, ни помыться», — пишут возмущенные жители города.

В комментариях горожане поддерживают автора поста. Жители улиц Дзержинского, Мира Магистральной, Ленина и 40 лет Победы так же жалуются на плохое качество воды. Однако, не все ноябряне поддерживают возмущение. Часть горожан пишут о чистой воде, а другие рассказывают, что в подъездах висело объявление, предупреждающее о временном ухудшении воды.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Салехарда и Надыма жаловались на качество воды из крана. По словам ямальцев, вода была черная, с запахом мазута и с черными сгустками.